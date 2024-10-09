Правоохоронці затримали військового Гнезділова, який публічно пішов у СЗЧ

Його дії кваліфіковано як дезертирство.

Працівники Державного бюро розслідувань затримали військовослужбовця 56 окремої мотопіхотної бригади Сергія Гнезділова, який самовільно залишив військову частину і повідомив про це через соціальні мережі 21 вересня 2024 року.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора

"В рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за цим фактом, правоохоронці встановили його місцезнаходження та провели там обшук. Наразі військового затримано в порядку ст. 208 КПКУ та вирішується питання щодо повідомлення про підозру. Його дії кваліфіковано як дезертирство (ч. 4 ст. 408 КК України). Слідчі дії тривають",– ідеться у повідомленні.