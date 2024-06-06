Правозахисні організації подали до МКС скаргу на шістьох російських пропагандистів

Вони поширюють наративи ненависті до українців та закликають до військових злочинів.

Міжнародна федерація прав людини (FIDH) спільно з Харківською правозахисною групою (ХПГ) і Центром громадянських свобод (ЦГС), українськими організаціями-членами, а також неназваною російською правозахисною організацією надіслали звернення до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду про вчинення злочину проти людяності шістьма громадянами росії, які займаються переслідуванням українців посередництвом мови ворожнечі, тобто поширюють антиукраїнську пропаганду.

Мова йде про колишнього президента та нинішнього заступника голови Ради безпеки російської федерації Дмітрія Медведєва, ведучого телеканалу "Росія-1" Владіміра Соловйова, головну редакторку Russia Today Маргаріту Симоньян, керівника державної медіагрупи "Россия сегодня" Дмітрія Кісельова та н , радіо- і телеведучого Сєргєя Марду.

Згідно із заявою, усі вони брали участь у кампанії ненависті проти українського цивільного населення, заохочуючи та сприяючи військовим злочинам росії та іншим звірствам. Відповідальним за їхню пропагандиську кампанію вважають першого заступника керівника Адміністрації президента рф Алєксєя Громова.

Правозахисники проаналізували понад 2000 фрагментів відео із заявами вище згаданих осіб у період з 24 лютого 2022 року по 24 лютого 2024 року та виявили понад 300 тверджень, які є мовою ненависті, що рівнозначну злочину проти людяності у вигляді переслідування.

Автори заяви зазначають, що ворожі висловлювання Медведєва, Соловйова, Симоняна, Кисельова та Мардана є переслідуванням, злочином проти людства відповідно до статті 7 Римського статуту, а також обґрунтовують відповідальність Громова за наказ або дозвіл на вчинення таких дій відповідно до статей 25 або 28 Римського статуту.

"Риторика ненависті зіграла вирішальну роль у злочинній кампанії росії в Україні. Наші організації вважають, що в контексті злочинів проти людства мова ненависті є окремим правопорушенням, яке потребує більшої уваги з боку Міжнародного кримінального суду. Наше повідомлення містить достатньо доказів, що підтверджують необхідність подальшого розслідування цих дій і, зрештою, необхідність видати ордери на арешт цих осіб", – зазначив керівник відділу міжнародного правосуддя FIDH Ілля Нузов.