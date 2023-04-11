Правозахисники Європи виключили омбудсмена рф

Вперше за весь час існування Європейської мережі національних інституцій з прав людини виключено одного із її членів.

Європейська мережа національних інституцій з прав людини (ENNHRI) проголосувала за виключення з організації інституту уповноваженого з прав людини у росії на чолі з його омбудсменом Татьяной Москальковой.

Про це повідомив Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram у вівторок, 11 квітня.

"Сьогодні взяв участь в процесі голосування за виключення інституції уповноваженої з прав людини в російській федерації із членів ENNHRI. В голосуванні взяли участь члени ENNHRI із статусом А. Наголошую, що це вперше за історію існування об'єднання, коли виключають одного із членів", – поінформував Лубінець.

Він зазначив, що за виключення проголосували 25 людей, четверо утрималися, проти не висловився ніхто.

Підставою проведення голосування стало те, що Москалькова здійснювала діяльність у спосіб, що суперечить цілям, визначеним статутом ENNHRI.

"Під час свого виступу омбудсмен рф заявила про вихід із Європейської мережі національних інституцій з прав людини, напевно передчуваючи негативний результат голосування для їхньої інституції. Також використала наративи російської пропаганди про біолабораторії США в Україні та згадувала про порушення прав людини у Франції під час протестів, що чути від представника країни-агресора було дуже дивно", – заявив Лубінець.

За його словами, росія не звертає увагу на порушення прав людини: вбиває, обстрілює ракетами міста, катує, руйнує будинки, викрадає українських дітей, утримує в полоні громадянське населення і не дотримується Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

"росія чинить геноцид нашого народу і порушує всі норми міжнародного гуманітарного права, тому й має бути виключена з усіх міжнародних організацій. Світ бачить правду і робить висновки", – наголосив український омбудсмен.

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