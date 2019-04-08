Правозахисники закликають РФ негайно надати політв’язню Бекірову медичну допомогу
"Російські чиновники в Криму повинні терміново перевести активіста Едема Бекірова до лікарні для діагностики та лікування. Він повинен знаходитися в лікарні, де зможе отримати адекватну медичну допомогу, а не в камері попереднього ув’язнення", - йдеться в заяві, оприлюдненій на сайті організації.
Крім того, правозахисники підкреслили, що Бекіров є дуже хворим, а відтак його рідні та адвокати всерйоз хвилюються за його життя.
Раніше повідомлялось, що Бекіров написав заяву, у якій оголосив про голодування і відмову приймати ліки у разі спроби його етапування в Красноперекопськ.
Європейський суд з прав людини зобов’язав уряд Росії провести незалежний медичний огляд кримськотатарського активіста Едема Бекірова.
Нагадаємо, що українець Едем Бекіров, якого незаконно утримують у СІЗО Сімферополя, може оголосити голодування, якщо його справу переведуть для розгляду в суд Красноперекопська.
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