Правозахисники закликають РФ негайно надати політв’язню Бекірову медичну допомогу

"Російські чиновники в Криму повинні терміново перевести активіста Едема Бекірова до лікарні для діагностики та лікування. Він повинен знаходитися в лікарні, де зможе отримати адекватну медичну допомогу, а не в камері попереднього ув’язнення"

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch закликала владу Росії надати тяжкохворому кримськотатарському активісту Едему Бекірову, заарештованому в анексованому Криму за сфабрикованими звинуваченнями, негайну й адекватну медичну допомогу.

"Російські чиновники в Криму повинні терміново перевести активіста Едема Бекірова до лікарні для діагностики та лікування. Він повинен знаходитися в лікарні, де зможе отримати адекватну медичну допомогу, а не в камері попереднього ув’язнення", - йдеться в заяві, оприлюдненій на сайті організації.

Крім того, правозахисники підкреслили, що Бекіров є дуже хворим, а відтак його рідні та адвокати всерйоз хвилюються за його життя.

Раніше повідомлялось, що Бекіров написав заяву, у якій оголосив про голодування і відмову приймати ліки у разі спроби його етапування в Красноперекопськ.

Європейський суд з прав людини зобов’язав уряд Росії провести незалежний медичний огляд кримськотатарського активіста Едема Бекірова.

Нагадаємо, що українець Едем Бекіров, якого незаконно утримують у СІЗО Сімферополя, може оголосити голодування, якщо його справу переведуть для розгляду в суд Красноперекопська.