Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Правозахисники закликають РФ негайно надати політв’язню Бекірову медичну допомогу

"Російські чиновники в Криму повинні терміново перевести активіста Едема Бекірова до лікарні для діагностики та лікування. Він повинен знаходитися в лікарні, де зможе отримати адекватну медичну допомогу, а не в камері попереднього ув’язнення"
Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch закликала владу Росії надати тяжкохворому кримськотатарському активісту Едему Бекірову, заарештованому в анексованому Криму за сфабрикованими звинуваченнями, негайну й адекватну медичну допомогу.
Правозахисники закликають РФ негайно надати політв’язню Бекірову медичну допомогу Фото: "Укрінформ"

"Російські чиновники в Криму повинні терміново перевести активіста Едема Бекірова до лікарні для діагностики та лікування. Він повинен знаходитися в лікарні, де зможе отримати адекватну медичну допомогу, а не в камері попереднього ув’язнення", - йдеться в заяві,  оприлюдненій на сайті організації.

Крім того, правозахисники підкреслили, що Бекіров є дуже хворим, а відтак його рідні та адвокати всерйоз хвилюються за його життя.

Раніше повідомлялось, що Бекіров написав заяву, у якій оголосив про голодування і відмову приймати ліки у разі спроби його етапування в Красноперекопськ.

Європейський суд з прав людини зобов’язав уряд Росії провести незалежний медичний огляд кримськотатарського активіста Едема Бекірова.

Нагадаємо, що українець Едем Бекіров, якого незаконно утримують у СІЗО Сімферополя, може оголосити голодування, якщо його справу переведуть для розгляду в суд Красноперекопська.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 08 2019 13:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
  • Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
#бізнес_ветеранів: Історія Дмитра Пеньковського

#бізнес_ветеранів: Історія Дмитра Пеньковського

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.