Угорські правозахисники закликали змінити склад делегації ОБСЄ для спостереження за майбутніми виборами в країні через участь у ній росіянки Дар’ї Боярської, яка перебуває під санкціями та має зв’язки з кремлем.

Про це повідомляє Reuters.

Боярська працює старшою радницею Парламентської асамблеї ОБСЄ та раніше була перекладачкою владіміра путіна. У 2022 році Польща внесла її до санкційного списку, заборонивши в’їзд через ризики провокацій, які можуть зашкодити міжнародній безпеці.

Попри це, її включили до делегації спостерігачів на виборах в Угорщині. Угорський Гельсінський комітет заявив, що присутність людини з таким бекграундом підриває довіру до процесу моніторингу та може поставити під сумнів його неупередженість.

В ОБСЄ відкинули критику, назвавши її безпідставною. Речник організації наголосив, що Боярська є професійною службовицею, яка дотримується правил і стандартів конфіденційності. Наразі змінювати склад делегації не планують.

На цьому тлі вибори в Угорщині набувають особливого значення. Прем’єр-міністр Віктор Орбан, який тривалий час утримує владу, стикається з серйозним викликом з боку опозиції. За даними ЗМІ, росія також активізувала інформаційний вплив у країні напередодні голосування, що викликає додаткове занепокоєння.