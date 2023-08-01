Представник Британії в ООН розкрив втрати росії у війні проти України

Представник Великої Британії наголосив, що рф безупинно атакує цивільну інфраструктуру, житлові будинки, школи та лікарні на території України.

Політичний координатор Постійного представництва Великої Британії Фергус Екерслі під час виступу на засіданні Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй назвав втрати росії у війні проти України. Вони склали понад 200 тисяч солдат.



Про це повідомляє сайт уряду Великої Британії.

Представник Сполученого Королівства зазначив, що російська федерація здійснює невпинні напади на цивільну інфраструктуру, житлові будинки, школи та лікарні України. Він підкреслив, що саме росія є агресором у цій війні, який посилає на смерть тисячі своїх людей.



"За підрахунками, в Україні загинули або отримали поранення понад 200 тисяч російських військових. росія тероризує український народ і паралельно завдає страждань власному населенню та мільйонам у всьому світі", - сказав Екерслі.

Він додав, що Україна не мала іншого вибору окрім, як скористатися своїм правом на самозахист за Статутом ООН:

"Вона веде війну за національне виживання та захищає право всіх націй жити без страху перед агресією".