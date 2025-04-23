Представник прем'єр-міністра Британії прокоментував ультиматум Джей Ді Венса щодо рф та України
23 квітня 2025, 18:11
Wikipedia
У Британії запевнили, що ніколи не підуть від України.
У Великій Британії заявили, що Україна має самостійно вирішувати своє майбутнє після того, як віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що його країна вийде з переговорів, якщо мирна угода з рф не буде досягнута.
Про це пише The Telegraph.
"Ми підтримуємо зусилля США, спрямовані на те, щоб покласти край війні надовго. Я думаю, що це те, чого ми всі хочемо. Зрештою, Україна має сама вирішувати своє майбутнє. Ми ніколи не підемо від України", - заявив прессекретар прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера у коментарі для журналістів.
Як повідомляє The Guardian, прессекретар також наголосив, що Велика Британія залишається "абсолютно відданою" забезпеченню "справедливого і тривалого миру в Україні" після того, як держсекретар США Марко Рубіо відмовився брати участь у переговорах у Лондоні сьогодні, 23 квітня.
Коли у речника запитали, чи розчарований Стармер таким рішенням, він відповів:
"Сьогодні відбудуться суттєві технічні зустрічі з європейськими, американськими та українськими посадовцями щодо того, як зупинити бойові дії та покласти край незаконному вторгненню путіна".
Прессекретар додав, що 22 квітня міністр закордонних справ Британії Девід Леммі провів "продуктивну розмову з Рубіо, який підтвердив, що США з нетерпінням чекають на змістовні та позитивні технічні зустрічі в Лондоні сьогодні".
"Як ви знаєте, ми залишаємося абсолютно відданими забезпеченню справедливого і тривалого миру в Україні, і ці сьогоднішні переговори є важливою частиною цього", - додав він.