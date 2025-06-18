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ПОЛІТИКА

Представник Трампа Келлог планує візит до лукашенка

18 червня 2025, 08:22
Представник Трампа Келлог планує візит до лукашенка
джерело x.com/generalkellogg
Команда Трампа шукає шлях до перемир’я в мінську.

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог планує найближчими днями відвідати білорусь, щоб зустрітися з самопроголошеним президентом аляксандром лукашенка.

За даними агентства Reuters, яке посилається на чотири джерела, обізнані з ситуацією, візит має на меті знайти шляхи до перемир'я між Києвом і москвою, переговори між якими залишаються в глухому куті.

Якщо поїздка відбудеться, Келлог стане найвищим американським чиновником, який відвідав білорусь за останні роки. Водночас порядок денний зустрічі з лукашенком залишається невідомим. Двоє співрозмовників Reuters повідомили, що в приватних розмовах Келлог описував цю поїздку кроком, який може допомогти розпочати мирні переговори щодо закінчення війни.

Офіційного підтвердження візиту немає. Державний департамент США, білоруське посольство у Вашингтоні, Білий дім і сам Келлог відмовилися від коментарів або не відповіли на запити журналістів. Видання додає, що візит ще може скасувати або змінити, оскільки його організація потребує узгодження чутливих деталей.

Попередній найвищий візит американського посадовця до білорусі відбувся у 2020 році, коли тодішній держсекретар Майк Помпео відвідав Мінськ у межах спроб першої адміністрації Трампа покращити відносини з лукашенком. Ці намагання припали на період напруженості між мінськом і москвою.

Проте після президентських виборів у білорусі 2020 року, які західні спостерігачі назвали сфальсифікованими, США та інші країни Заходу змінили підхід. Репресії проти учасників протестів спричинили дипломатичну ізоляцію мінська. У 2022 році Сполучені Штати призупинили роботу свого посольства в білорусі після того, як стало зрозуміло, що режим лукашенка підтримає вторгнення оосії в Україну.

Втім, у лютому цього року заступник помічника держсекретаря Крістофер Сміт у складі американської делегації здійснив візит до мінська, щоб звільнити трьох політичних в’язнів. За інформацією The New York Times, у Держдепі розглядали це як перший крок до потенційної домовленості про звільнення більшої кількості людей в обмін на пом’якшення санкцій.

війнаБілорусьвізитКіт Келлог

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