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Представник Трампа в Україні відклав візит до Києва до інавгурації – Reuters

07 січня 2025, 08:07
Представник Трампа в Україні відклав візит до Києва до інавгурації – Reuters
джерело x.com/generalkellogg
Також він відклав поїздку до інших європейських столиць.
Представник новообраного президента США Дональда Трампа в Україні Кіт Келлог відклав ознайомчу поїздку до Києва.
 
Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.
 
Очікується, що Келлог прибуде в Україну після вступу Трампа на посаду, хоча дата не встановлена”, - йдеться у повідомленні.
 
Також Келлог відклав візити та інших європейських столиць до інавгурації Трампа, яка відбудеться 20 січня.
 
Раніше повідомлялось, що на початку січня представник новообраного президента Дональда Трампа в Україні Кіт Келлог відправиться до Києва.
СШАінавгураціявійна в Україніросія окупанти

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