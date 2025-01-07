Представник Трампа в Україні відклав візит до Києва до інавгурації – Reuters

Також він відклав поїздку до інших європейських столиць.

Представник новообраного президента США Дональда Трампа в Україні Кіт Келлог відклав ознайомчу поїздку до Києва.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

“Очікується, що Келлог прибуде в Україну після вступу Трампа на посаду, хоча дата не встановлена”, - йдеться у повідомленні.

Також Келлог відклав візити та інших європейських столиць до інавгурації Трампа, яка відбудеться 20 січня.

Раніше повідомлялось, що на початку січня представник новообраного президента Дональда Трампа в Україні Кіт Келлог відправиться до Києва.