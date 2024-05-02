Представник України в ООН іронічно натякнув на руйнування Кримського мосту

Він опублікував картинку з різними видами мостів, у якому Керченський просто відсутній попри наявний підпис.

Представник України в ООН Сергій Кислиця іронічно натякнув на руйнування Кримського мосту.

Про це повідомив Кислиця у соцмережі X.

Він опублікував картинку з різними видами мостів, у якому Керченський просто відсутній попри наявний підпис.



Користувачі в коментарях припускають, що це відвертий натяк на те, що один з головних стратегічних логістичних об'єктів окупантів, який поєднує півострів з материковою частиною рф, невдовзі зникне.

Нагадаємо, що Керченський міст - це незаконна конструкція, збудована російськими окупантами після окупації Криму. Українські військові декілька разів успішно атакували його, що спричинило серед росіян паніку за одну із своїх головних логістичних гілок для поставки техніки на фронт.

Зокрема, політичне та військове керівництво України наголошує, що міст є законною ціллю для ЗСУ.