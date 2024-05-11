Представника Нідерландів дискваліфікували з "Євробачення"

Нідерландський виконавець Йост Кляйн не братиме участь у фіналі цьогорічного пісенного конкурсу Євробачення.

Представника Нідерландів на цьогорічному "Євробаченні" Йоста Кляйна дискваліфікували через порушення правил конкурсу.

Про це йдеться в заяві Європейської мовної спілки.

Там пояснили, що зараз шведська поліція розслідує скаргу жінки зі знімальної групи щодо інциденту, який стався після виступу нідерландського представника у півфіналі 9 травня. У Спілці вважають, що під час судового процесу недоцільно, щоб Кляйн продовжував брати участь у конкурсі.

Також там наголосили, що, попри деякі повідомлення у ЗМІ та соціальних мережах, цей інцидент не стосується жодного іншого учасника конкурсу та члена делегації.

"Ми дотримуємося політики нульової терпимості до неналежної поведінки на нашому заході та прагнемо забезпечити безпечне та захищене робоче середовище для всього персоналу конкурсу. У світлі цього поведінка Йоста Кляйна щодо члена команди вважається порушенням правил конкурсу", — йдеться в заяві Спілки.

Раніше стало відомо, що учасника "Євробачення-2024" від Нідерландів Йоста Кляйна відсторонили від генеральної репетиції перед фіналом конкурсу, який відбудеться вже 11 травня.

У соцмережах з’явилися припущення, що це може бути пов’язано з нібито сваркою делегацій Нідерландів та Ізраїлю. Тим часом шведський таблоїд Aftonbladet писав, що Кляйна звинувачують у насильстві щодо жінки в телевізійній постановці, за що йому загрожує дискваліфікація.

Це вже 68-й пісенний конкурс "Євробачення". Конкурс утретє відбудеться в місті Мальме, що на півдні Швеції. Загалом ця країна вже всьоме приймає "Євробачення". Гранд-фінал відбудеться в суботу, 11 травня: початок о 22:00 за київським часом.