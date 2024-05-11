Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Представника Нідерландів дискваліфікували з "Євробачення"

11 травня 2024, 13:47
Представника Нідерландів дискваліфікували з
Фото: joostklein/Instagram
Нідерландський виконавець Йост Кляйн не братиме участь у фіналі цьогорічного пісенного конкурсу Євробачення.

Представника Нідерландів на цьогорічному "Євробаченні" Йоста Кляйна дискваліфікували через порушення правил конкурсу.

Про це йдеться в заяві Європейської мовної спілки.

Там пояснили, що зараз шведська поліція розслідує скаргу жінки зі знімальної групи щодо інциденту, який стався після виступу нідерландського представника у півфіналі 9 травня. У Спілці вважають, що під час судового процесу недоцільно, щоб Кляйн продовжував брати участь у конкурсі.

Також там наголосили, що, попри деякі повідомлення у ЗМІ та соціальних мережах, цей інцидент не стосується жодного іншого учасника конкурсу та члена делегації.

"Ми дотримуємося політики нульової терпимості до неналежної поведінки на нашому заході та прагнемо забезпечити безпечне та захищене робоче середовище для всього персоналу конкурсу. У світлі цього поведінка Йоста Кляйна щодо члена команди вважається порушенням правил конкурсу", — йдеться в заяві Спілки.

Раніше стало відомо, що учасника "Євробачення-2024" від Нідерландів Йоста Кляйна відсторонили від генеральної репетиції перед фіналом конкурсу, який відбудеться вже 11 травня.

У соцмережах з’явилися припущення, що це може бути пов’язано з нібито сваркою делегацій Нідерландів та Ізраїлю. Тим часом шведський таблоїд Aftonbladet писав, що Кляйна звинувачують у насильстві щодо жінки в телевізійній постановці, за що йому загрожує дискваліфікація.

Це вже 68-й пісенний конкурс "Євробачення". Конкурс утретє відбудеться в місті Мальме, що на півдні Швеції. Загалом ця країна вже всьоме приймає "Євробачення". Гранд-фінал відбудеться в суботу, 11 травня: початок о 22:00 за київським часом.

війна в Україніросія окупантиЄвробаченняНідерланди

Останні матеріали

Трамп, секс, брехня та гроші. Свідчення порноакторки Стормі Деніелс у суді Нью-Йорка – Washington Post
Політика
Трамп, секс, брехня та гроші. Свідчення порноакторки Стормі Деніелс у суді Нью-Йорка – Washington Post
Переклад iPress – 10 травня 2024, 16:26
Чи повинна росія пережити путіна? У будь-якому випадку Захід має дистанціюватися – Сем Грін
Політика
Чи повинна росія пережити путіна? У будь-якому випадку Захід має дистанціюватися – Сем Грін
Переклад iPress – 10 травня 2024, 11:40
Небезпеки путінізму. Захід не розуміє російської політичної системи – Ендрю Кучинс та Кріс Мандей
Політика
Небезпеки путінізму. Захід не розуміє російської політичної системи – Ендрю Кучинс та Кріс Мандей
Переклад iPress – 10 травня 2024, 08:20
Нова пропагандистська війна. Автократії проти лібералізму та свободи. Частина 2 – Енн Епплбом
Політика
Нова пропагандистська війна. Автократії проти лібералізму та свободи. Частина 2 – Енн Епплбом
Переклад iPress – 09 травня 2024, 11:58
росія може програти цю війну. Для неї нормально програвати війни – Тімоті Снайдер
Політика
росія може програти цю війну. Для неї нормально програвати війни – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 09 травня 2024, 07:12
ЗСУ вдалося стабілізувати лінію фронту. Але росіяни продовжують атаки – Том Купер
Політика
ЗСУ вдалося стабілізувати лінію фронту. Але росіяни продовжують атаки – Том Купер
Переклад iPress – 08 травня 2024, 17:02
Нова Холодна війна? Третя світова війна? Як нам орієнтуватися в цей час сум'яття? – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Нова Холодна війна? Третя світова війна? Як нам орієнтуватися в цей час сум'яття? – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 08 травня 2024, 11:23
Стратегія США потрібна зараз. Поки ще не пізно для України – Бен Годжес та Гаррі Каспаров
Політика
Стратегія США потрібна зараз. Поки ще не пізно для України – Бен Годжес та Гаррі Каспаров
Переклад iPress – 08 травня 2024, 09:01
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється