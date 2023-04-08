Представниця президента в Криму назвала ймовірний спосіб деокупації піовстрова

Деокупація півострова може відбутися в короткий термін.

Швидше за все, Крим буде звільнено військовим шляхом. У такому разі деокупація півострова може відбутися за короткий термін.

Відповідну заяву зробила постійна представниця президента у Криму Таміла Ташева в ефірі "Радио Свобода".

За її словами, після спроб росії анексувати ще чотири українські області - Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку - стало зрозуміло, що військовий елемент відновлення контролю над Кримським півостровом став ключовим.

"Ми не виключаємо і політико-дипломатичний елемент для мінімізації втрат серед цивільного населення, військових, руйнування цивільної інфраструктури. Але ми добре розуміємо, що скоріше за все звільнення буде військовим шляхом", - заявила Ташева.

Крім того, вона каже, що деокупація півострова може відбутися в короткий термін.

"російська федерація не хоче комунікувати на тему політико-дипломатичного врегулювання. Як не хотіла комунікувати до повномасштабного вторгнення, так і після. Ми розуміємо, що нам нема з ким комунікувати", - сказала Ташева.