Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Прем'єр Баварії закликає передати Україні Taurus

06 березня 2024, 10:09
Прем'єр Баварії закликає передати Україні Taurus
Очільник уряду найбільшої німецької федеральної землі звинуватив канцлера Шольца у впертості.

Голова уряду федеральної землі Баварія в Німеччині виступає за надання Україні далекобійних ракет Taurus і не розуміє, чому це рішення має залежати від однієї людини - Олафа Шолльца.

Про це повідомляє  видання APA.

Маркус Зьодер, який представляє партію Християнсько-соціальний союз, вважає допомогу для України "моральним обов'язком" Німеччини. Він закликає провести у Бундестазі повторне голосування щодо постачання ракет. Зьодер також звинуватив канцлера Шольца у "впертості".

На думку прем'єра Баварії, надання Taurus не означає, що Німеччина стає стороною у війні. Зьодер також спростував заяву Шольца про те, що для функціонування ракет потрібна обов'язкова присутність в Україні німецьких військових - мовляв, у Південній Кореї ці комплекси використовуються і без зовнішньої допомоги. 

ракетидопомога арміївійна в УкраїніНімечина допомогаросія окупанти

Останні матеріали

Том Купер рекомендує. Про технологічну промисловість та ППО: Звук і Покрова – Адріан Фонтанелла
Технології
Том Купер рекомендує. Про технологічну промисловість та ППО: Звук і Покрова – Адріан Фонтанелла
Переклад iPress – 06 березня 2024, 12:10
Зарозумілі, бюрократичні, зверхні. Чому німецькі шпигуни – купка повних нездар – Едвард Лукас та Джон Сайфер
Політика
Зарозумілі, бюрократичні, зверхні. Чому німецькі шпигуни – купка повних нездар – Едвард Лукас та Джон Сайфер
Переклад iPress – 06 березня 2024, 09:22
Україна знищує російське ППО в Криму. Причому дуже
Cуспільство
Україна знищує російське ППО в Криму. Причому дуже "неефективною" західною зброєю – Дональд Гілл
Переклад iPress – 05 березня 2024, 15:27
Макрон – великий майстер показухи. Його риторика і раніше демонструвала брак серйозності, тож чи буде наразі інакше? – Іво Даалдер
Політика
Макрон – великий майстер показухи. Його риторика і раніше демонструвала брак серйозності, тож чи буде наразі інакше? – Іво Даалдер
Переклад iPress – 05 березня 2024, 10:54
Апокаліпсис, який обирають США. Послужний список Майка Джонсона, спікера Палати представників – Тімоті Снайдер
Політика
Апокаліпсис, який обирають США. Послужний список Майка Джонсона, спікера Палати представників – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 04 березня 2024, 22:23
Німеччину сколихнули шпигунські скандали. росіяни роблять все заради зупинки допомоги Україні – німецькі ЗМІ
Політика
Німеччину сколихнули шпигунські скандали. росіяни роблять все заради зупинки допомоги Україні – німецькі ЗМІ
Переклад iPress – 04 березня 2024, 16:25
кремль успішно застосовує рефлексивний контроль проти Заходу. Ведуться не всі, але Україні від того не легше – Філліпс О'Брайен
Політика
кремль успішно застосовує рефлексивний контроль проти Заходу. Ведуться не всі, але Україні від того не легше – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 04 березня 2024, 12:14
2 березня 2024 року: 1+1=2... чи 8? Українські сили не тільки збивають російські літаки – Том Купер
Cуспільство
2 березня 2024 року: 1+1=2... чи 8? Українські сили не тільки збивають російські літаки – Том Купер
Переклад iPress – 03 березня 2024, 17:24
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється