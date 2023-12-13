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Прем'єр Бельгії розкритикував Орбана за позицію щодо України – The Guardian

13 грудня 2023, 20:53
Прем'єр Бельгії розкритикував Орбана за позицію щодо України – The Guardian
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
Де Кроо нагадав угорському прем'єру про неможливість обміну підтримки України на його політичну підтримку.

Прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо розкритикував угорського прем'єра Віктора Орбана та наголосив, що Європейський Союз не є "угорським базаром".

Про це пише The Guardian. 

Виступаючи після прибуття на саміт щодо Західних Балкан, Де Кроо повторив слова міністра закордонних справ Лєксембургу про те, що ЄС не є "базаром".

Зокрема він попередив Орбана, про неможливість обміну підтримки України на його політичну підтримку.

Раніше очільник МЗС Люксембургу Ксавʼє Бетель заявив, що Угорщина має памʼятати, у якому стані сама приєднувалась до ЄС у 2004 році. За словами дипломата, якби Євросоюз зважав на економічний фактор, як це робить Будапешт стосовно вступу України, то Угорщина і в теперішній час не стала би членом блоку.

Бетель також нагадав урядові Угорщини, що питання європейської інтеграції України не можна перетворювати на "базар".

Нагадаємо, що цього тижня політичне рішення про початок переговорів із Україною про вступ до ЄС має ухвалити Європейська рада. 

БельгіяОрбанвійна в Українікритикаросія окупантиВступ до ЄС

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