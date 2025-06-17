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Прем'єр Британії анонсував нові санкції проти москви

17 червня 2025, 12:51
Прем'єр Британії анонсував нові санкції проти москви
Фото: Getty Images
Їх сьогодні обговорять на саміті G7.

У вівторок, 17 червня, британський прем'єр-міністр Кір Стармер заявив, що Велика Британія разом з іншими союзниками України G7 оголосить нові санкції проти рф, покликані "обмежити військову машину путіна".

Про це повідомляє британський мовник ВВС.

"Нові заходи посилять економічний тиск на Кремль, щоб показати Володимиру путіну, що «в його інтересах і в інтересах росії продемонструвати, що він серйозно налаштований на мир", - сказав британський політик. 

Він зазначив, що новий пакет санкцій буде спрямований на продовження "тиску на російський військово-промисловий комплекс", однак не уточнив деталей.

Також в своїй заяві Стармер сказав, що він та інші партнери по G7 завершують роботу над новими заходами проти росії на саміті в Альберті, і що ці заходи зменшать енергетичні доходи рф і скоротять надходження коштів, які вона може вкладати в свою незаконну війну.

"Фактом є те, що росія не має всіх козирів", - сказав Стармер.

В офісі прем’ра додали, що це просто факт, зустріч G7 тільки почалася... було б передчасно випереджати інформацію, яку оголосять на зустрічі.

Ймовірно, переговори в Канаді включатимуть обговорення того, як знизити ціну на російську нафту. У грудні 2022 року G7 домовилася обмежити ціну на російську нафту на рівні 60 доларів за барель. 

Наразі Європейська комісія хоче обмежити ціну на рівні 45 доларів.

 
РосіясанкціїВелика Британія

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