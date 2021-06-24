Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Прем’єр Британії: Defender йшов через води України, анексія Криму незаконна

"Я вважаю, що використання міжнародних вод було цілком правильним, і, між іншим, важливим моментом є те, що ми не визнаємо російську анексію Криму", - сказав Борис Джонсон
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що есмінець HMS Defender проходив через українські територіальні води, нагадавши про невизнання Британією незаконної анексії Криму.
Прем’єр Британії: Defender йшов через води України, анексія Криму незаконна Фото: 15minut.org

Про це Джонсон заявив у четвер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Times.

"Я вважаю, що використання міжнародних вод було цілком правильним, і, між іншим, важливим моментом є те, що ми не визнаємо російську анексію Криму", - сказав Борис Джонсон.

"Це частина суверенної української території. Абсолютно правильно, що ми повинні відстоювати закон і домагалися свободи судноплавства так, як ми це робили, вибираючи найкоротший шлях між двома пунктами, і це те, що ми зробили", - додав він.

"Я думаю, що для авіаносної ударної групи було дуже важливо робити те, що вони збираються робити по всьому світу, в партнерстві з 40 іншими країнами в маневрах, відстоюючи наші цінності, відстоюючи те, у що ми віримо.

Це включає в себе демократію, права людини, рівність, але також верховенство права і свободу судноплавства. Ми не визнаємо російську анексію Криму, це було незаконно, це українські води, і було абсолютно правильно використовувати їх для переходу з пункту А в пункт Б", - додав британський прем’єр-міністр.

Прем'єр-міністр Британії також заперечив, що відносини з Росією перебувають на історично низькому рівні.

"Я можу згадати часи в своєму житті, коли все було набагато гірше", - зазначив Джонсон.

Нагадаємо, що  у Британії показали відео, як кораблі та літаки РФ переслідували есмінець біля Севастополя

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 06 2021 17:48
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.