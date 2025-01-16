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ПОЛІТИКА

Прем'єр Британії Кір Стармер прибув з офіційним візитом до України

16 січня 2025, 08:31
Прем'єр Британії Кір Стармер прибув з офіційним візитом до України
Фото: Getty Images
Вказано, що британський прем’єр має зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

До України з неоголошеним раніше візитом приїхав прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Про це пише The Guardian.

Очікується, що британський прем'єр обговорить із Зеленським, які гарантії безпеки Велика Британія може запропонувати Києву, включно з можливістю участі британських військ у складі післявоєнних миротворчих сил.

"Амбіції путіна відірвати Україну від її найближчих партнерів зазнали величезної стратегічної поразки. Натомість ми стали ближчими, ніж будь-коли, і це партнерство виведе нашу дружбу на новий рівень", - зазначив Стармер напередодні.

За підсумками візиту, Україна та Велика Британія підпишуть угоду про партнерство для поглиблення існуючих оборонних відносин із пропозицією подальшої військової допомоги Києву. Домовленості укладаються на тлі побоювань, що з приходом Дональда Трампа, США можуть почати згортати підтримку для України.

Фінансування буде спрямоване на підприємства, що підтримують "зелену" економіку, а також маргіналізовані групи населення, включаючи жінок та ветеранів.

Видання зазначає, що Стармер має намір оголосити про виділення Україні 40 млн фунтів стерлінгів на відновлення економіки, що створить можливості для британських компаній.

Це продовження 12,8 млрд фунтів стерлінгів підтримки, яку Велика Британія вже надала Україні, зокрема 7,8 млрд фунтів стерлінгів військової допомоги та постійну підтримку енергетичної інфраструктури України.

Однак терміни надання оголошеної допомоги, поки що невідомі.

Британіявізит в УкраїнуКір Стармер

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