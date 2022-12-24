Прем'єр Британії опублікував різдвяний ролик на підтримку України

унак опублікував зворушливий різдвяний ролик на підтримку України

Прем’єр Британії Ріші Сунак розмістив на своїй сторінці у Twitter різдвяний ролик зі словами на підтримку України.

"Цього Різдва ми з тобою, Україно", – написав він.

У відео показано передсвяткові дні двох дівчаток з України і Британії.

В той час як маленька британка має змогу насолоджуватися різдвяною атмосферою, купує подарунки, а той час її українська ровесниця змушена жити в умовах повітряних тривог і відключень електроенергії.

Але подарунок від британської дівчинки додає трохи світла і її свята.