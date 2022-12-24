Прем'єр Британії опублікував різдвяний ролик на підтримку України
24 грудня 2022, 16:30
Фото: УНН
унак опублікував зворушливий різдвяний ролик на підтримку України
Прем’єр Британії Ріші Сунак розмістив на своїй сторінці у Twitter різдвяний ролик зі словами на підтримку України.
"Цього Різдва ми з тобою, Україно", – написав він.
У відео показано передсвяткові дні двох дівчаток з України і Британії.
В той час як маленька британка має змогу насолоджуватися різдвяною атмосферою, купує подарунки, а той час її українська ровесниця змушена жити в умовах повітряних тривог і відключень електроенергії.
Але подарунок від британської дівчинки додає трохи світла і її свята.
Нагадаємо, що в кінці листопада Сунак опублікував фотофільм на підтримку України.