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Прем'єр Британії: паливна криза зумовлена попитом, водії з-за кордону - не вихід

Водії з ЄС не горять бажанням їхати до Британії, оскільки віза видається всього на чотири місяці
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що проблеми з відсутністю палива на заправках викликані попитом і її не вирішити запрошенням водіїв цистерн з-за кордону.
Прем Фото: AFP

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Шлях вперед для нашої країни - це не просто потягнути за великий важіль, позначений неконтрольованою імміграцією, і дозволити величезній кількості людей працювати. Тому я не буду повертатися до старої невдалої моделі низької заробітної плати, низької кваліфікації, підтримуваної неконтрольованою імміграцією", - сказав Джонсон.

Уряд Британії раніше оголосив про видачу 5000 тимчасових віз для іноземних водіїв вантажівок, щоб заповнити нестачу водіїв, яка посилюється Covid, Brexit та іншими факторами.

Однак, водії з ЄС не горять бажанням їхати до Британії, оскільки віза видається всього на чотири місяці.

Крім того, для транспортування палива тимчасово залучили близько 200 військових.

 
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03 10 2021 15:09
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