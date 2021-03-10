Прем'єр Британії: паливна криза зумовлена попитом, водії з-за кордону - не вихід
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
"Шлях вперед для нашої країни - це не просто потягнути за великий важіль, позначений неконтрольованою імміграцією, і дозволити величезній кількості людей працювати. Тому я не буду повертатися до старої невдалої моделі низької заробітної плати, низької кваліфікації, підтримуваної неконтрольованою імміграцією", - сказав Джонсон.
Уряд Британії раніше оголосив про видачу 5000 тимчасових віз для іноземних водіїв вантажівок, щоб заповнити нестачу водіїв, яка посилюється Covid, Brexit та іншими факторами.
Однак, водії з ЄС не горять бажанням їхати до Британії, оскільки віза видається всього на чотири місяці.
Крім того, для транспортування палива тимчасово залучили близько 200 військових.
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