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Прем'єр Британії повідомив, коли танки Challenger 2 прибудуть в Україну

08 лютого 2023, 20:27
Прем'єр Британії повідомив, коли танки Challenger 2 прибудуть в Україну
Фото: Martyn Weahtley CCHQ / Parsons Media
Збройні Сили України отримають британські танки у березні 2023 року.

Про це прем'єр Великої Британії Ріші Сунак  повідомив на спільній пресконференції з Володимиром Зеленським у Лондоні 8 лютого.

"Велика Британія прискорює доставку обладнання в Україну, щоб забезпечити, що воно досягне лінії фронту України найближчими днями й тижнями, а не місяцями чи роками", - сказав Сунак.

За його словами, українські екіпажі, які прибули до Великої Британії минулого тижня, використовуватимуть основні бойові танки Challenger 2 для захисту України наступного місяця. Прем'єр зазначив, що він радий, що вони погодилися розширити навчальну програму, за якою лише за останні шість місяців було підготовлено 10 тисяч військовослужбовців. Також він повідомив, що разом із президентом України Володимиром Зеленським підписали декларацію про подальше поглиблення співпраці.

"Ми повинні озброїти Україну в короткостроковій перспективі, але ми повинні зміцнити Україну в довгостроковій перспективі. Ваша країна більше не може бути такою вразливою для нападу", - наголосив Сунак.

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