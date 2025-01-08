Прем’єр Британії запросив Макрона на зустріч
9 січня прем’єр-міністр Великобританії Кір Стармер проведе зустріч із президентом Франції Еммануелем Макроном у своїй заміській резиденції у графстві Бакінгемшир.
Про це повідомляє Sky News.
Речник Старемера повідомив, що лідери обговорять "сфери співробітництва та спільні глобальні проблеми, серед яких - підтримка України, технології та штучний інтелект, економічне зростання й боротьба з нелегальною міграцією".
Не виключено, що у бесіді згадають і про обраного президента США Дональда Трампа і його соратника Ілона Маска, який дедалі більше втручається у внутрішню політику Європи.