Прем’єр Британії запросив Макрона на зустріч

Говоритимуть, зокрема, про підтримку України

9 січня прем’єр-міністр Великобританії Кір Стармер проведе зустріч із президентом Франції Еммануелем Макроном у своїй заміській резиденції у графстві Бакінгемшир.

Про це повідомляє Sky News.

Речник Старемера повідомив, що лідери обговорять "сфери співробітництва та спільні глобальні проблеми, серед яких - підтримка України, технології та штучний інтелект, економічне зростання й боротьба з нелегальною міграцією".

Не виключено, що у бесіді згадають і про обраного президента США Дональда Трампа і його соратника Ілона Маска, який дедалі більше втручається у внутрішню політику Європи.