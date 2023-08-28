Прем'єр Чехії Петр Фіала дав прогноз щодо війни в Україні

Політик вважає, що шанси на швидке завершення війни в Україні зменшуються і є загроза замороженого конфлікту.

Прем'єр-міністр Петр Фіала 28 серпня на відкритті чеського форуму Зустріч послів у резиденції МЗС заявив, що війна в Україні може зайти в глухий кут або заморозитися. А шанси на швидке її закінчення "стають дедалі меншими".

Про це повідомляє Brno Daily.

"Існує навіть загроза глухого кута і реальність замороженого конфлікту, на думку багатьох аналітиків. Я не думаю, що це єдиний сценарій, за яким ми повинні йти, але ми також повинні пам'ятати про це і враховувати це в наших стратегіях", — зазначив він.

При цьому, за словами Фіали, шанси на швидке завершення війни в Україні зменшуються.

"Шанси на швидке вирішення конфлікту виявилися невеликими і стають дедалі меншими. Наслідки російської агресії численні, і певною мірою вони також певною мірою сприяють тій нервозності, яку ми відчуваємо в нашій країні", — додав Петро Фіала.

Чеський політик попередив суспільство про те, що спроби росії відтворити сфери впливу необхідно припинити, інакше це заохочуватиме не тільки режим президента росії владіміра путіна, а й інших агресорів.

Прем'єр-міністр наголосив, що Чехія має продовжувати надавати цивільну і військову допомогу Україні та підтримувати її інтеграцію до Європейського Союзу і НАТО, водночас готуючись до післявоєнної відбудови окупованої країни.