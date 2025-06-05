Прем'єрка Данії жорстко відповіла Трампу на плани щодо Гренландії

Фредеріксен, коментуючи плани США на Гренландію, розповіла, що світовий порядок, який на Заході будували протягом поколінь, випробовується, як ніколи раніше.

Данія не піддасться тиску США в питанні Гренландії. Зараз на карту поставлено право гренландців на самовизначення.

Про це заявила прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, повідомляє Reuters.

Фредеріксен, коментуючи плани США на Гренландію, розповіла, що світовий порядок, який на Заході будували протягом поколінь, випробовується, як ніколи раніше.

"Останніми місяцями Гренландія і Данія зазнають неприйнятного тиску з боку нашого найближчого союзника", - підкреслила вона.