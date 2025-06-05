Прем'єрка Данії жорстко відповіла Трампу на плани щодо Гренландії
05 червня 2025, 19:34
Wikipedia
Фредеріксен, коментуючи плани США на Гренландію, розповіла, що світовий порядок, який на Заході будували протягом поколінь, випробовується, як ніколи раніше.
Данія не піддасться тиску США в питанні Гренландії. Зараз на карту поставлено право гренландців на самовизначення.
Про це заявила прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, повідомляє Reuters.
Фредеріксен, коментуючи плани США на Гренландію, розповіла, що світовий порядок, який на Заході будували протягом поколінь, випробовується, як ніколи раніше.
"Останніми місяцями Гренландія і Данія зазнають неприйнятного тиску з боку нашого найближчого союзника", - підкреслила вона.
Прем'єр звернула увагу, що зараз на карту поставлено основоположні принципи трансатлантичних відносин, такі як національний суверенітет, повага до кордонів і право народів на самовизначення.
"Але ми не здаємося. Ми, данці, не такі", - зазначила Фредеріксен.
Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп кілька разів заявляв, що Гренландія "повинна увійти до складу США".