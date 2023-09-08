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Прем'єр Естонії запропонувала запровадити єдине торгове ембарго проти рф

08 вересня 2023, 15:07
Прем'єр Естонії запропонувала запровадити єдине торгове ембарго проти рф
Каллас Естонія
Щодня з Естонії до росії завозять електроніку, заводське обладнання, продукти харчування та пластмаси.

Прем'єр-міністр Естонії  Кая Каллас заявила, що прикордонним країнам необхідно запровадити єдине торгове ембарго щодо росії, додавши, що ключовою у цьому питанні є Фінляндія.

Про це пише ERR.

Зазначається, що щодня з Естонії до росії завозять електроніку, заводське обладнання, продукти харчування та пластмаси. За словами міністра закордонних справ Маргуса Цахкна, Естонія не може самостійно перекрити кордон, інакше постраждають естонські підприємства. Міністр додав, що обмеження торгівлі слід обговорити з міністрами закордонних справ Польщі, Литви, Латвії та Фінляндії.

Прем'єр-міністр Кая Каллас повідомила, що інші прикордонні країни поки що не підтримали пропозицію Естонії. Вона наголосила, що ключовою країною у цьому питанні є Фінляндія.

Каллас підкреслила, що поки що не спілкувалася з новим прем'єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо, але обіцяла зробити це.

Естоніяембарговійна в Україніросія окупанти

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