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ПОЛІТИКА

Прем'єр Естонії звернувся до ЄС з питанням допомоги Україні, але отримав мовчання

07 березня 2025, 19:58
Прем'єр Естонії звернувся до ЄС з питанням допомоги Україні, але отримав мовчання
Фото: Scanpix / Postimees
Міхал, за інформацією джерел, запитав, чи здатний ЄС самостійно справитися з цією ситуацією. Однак у відповідь не було жодних коментарів чи планів.

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал звернувся до Європейського Союзу з питанням про можливість заміни або компенсації припинення військової допомоги та розвідки з боку США під час закритих обговорень.

Однак, за даними Politico, на його запит не було жодної реакції — пролунала гробова тиша.

Міхал, за інформацією джерел, запитав, чи здатний ЄС самостійно справитися з цією ситуацією. Однак у відповідь не було жодних коментарів чи планів.

Незважаючи на це, ЄС продовжує надавати Україні підтримку, яка за останні три роки стала більшою за допомогу США. Очікується, що на 2025 рік Європа надасть Україні близько 30 мільярдів євро через кредити, забезпечені замороженими російськими активами.

Під час саміту країн Балтії, який нещодавно відбувся за участі українського президента Володимира Зеленського, обговорювалося питання миру в Україні, де також був присутній прем'єр Міхал.

Натомість, останнім часом країни Балтії висловлюють невдоволення тим, що Великобританія не запросила їхніх лідерів на саміт щодо України, що викликало незадоволення серед Латвії, Литви та Естонії.

6 березня лідери ЄС зустрілися у Брюсселі на спеціальному саміті, присвяченому європейській обороні та ситуації в Україні. У ньому також взяв участь президент Зеленський, який обговорював з європейськими лідерами плани щодо сталого миру.

війнаЕстоніядопомога УкраїніКрістен Міхал

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