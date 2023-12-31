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Прем'єр Фінляндії заявив про необхідність зміцнення безпеки країни та її кордонів

31 грудня 2023, 19:47
Прем'єр Фінляндії заявив про необхідність зміцнення безпеки країни та її кордонів
Фото: korrespondent.net
У новорічному зверненні Петтері Орпо акцентував угвагу на заворушеннях на східному кордоні Фінляндії.

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо назвав найважливішим завданням для країни зміцнення її безпеки та кордонів країни. Зокрема, прем1єр нагадав, що заворушення на східному кордоні досі тривають.

Про це він заявив в неділю, виступаючи з новорічним зверненням,  пише "Інтерфакс-Україна".

Найважливішим завданням фінського державного керівництва Орпо назвав зміцнення безпеки країни та її кордонів.

"Заворушення на східному кордоні Фінляндії нікуди не поділися, і уряд уважно стежить за ситуацією і готує нові рішення, щоб покласти край інструменталізованій імміграції", – наголосив він.

Згадав у зверненні Орпо і війну в Україні: "Наші національні рішення, такі як збільшення потужностей з виробництва важких боєприпасів, дадуть змогу надати довгострокову підтримку Україні".

ФінляндіяНовий ріквійна в Україніросія окупантиПрем'єр-міністр

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