Прем'єр Греції приїхав до Одеси на кілька годин для зустрічі із Зеленським

Грецькі ЗМІ повідомляють, що лідер уряду країни Кіріакос Міцотакіс нібито перебуває з візитом в Україні перед поїздкою до Бухаресту.

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс прибув до України нібито всього на кілька годин. В Одесі він має зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляють грецькі ЗМІ, зокрема Newsit.

Варто зазначити, що наразі інформація не підтверджена ані українським, ані грецьким урядом. За інформацією ЗМІ, після зустрічі з Зеленським Міцотакіс вирушить до Бухареста на конференцію ЄНП.

Візит грецького прем'єр-міністра в Україну відбувається в той час, коли Володимир Зеленський закликає міжнародне співтовариство не полишати його країну і максимально зміцнити її, щоб запобігти наступу російського диктатора путіна.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський відвідував Афіни в серпні минулого року, і за ці два роки війни Греція жодного разу не припинила виступати проти російського вторгнення до Україну.