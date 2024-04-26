Прем'єр Греції заявив, що Афіни не дадуть Києву ракети Patriots
Прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс заявив, що Греція не може надати Україні системи протиповітряної оборони, такі як Patriots або С-300.
Про це пише Reuters.
"Нас попросили, і ми пояснили, чому ми не можемо цього зробити", - сказав Міцотакіс.
За його словами, ці системи є “критично важливими для наших можливостей стримування”.
Видання зазначає, що оборона є дуже чутливим питанням для Греції, враховуючи напруженість у відносинах з Туреччиною.
Торік Афіни відправили Києву тисячі ракет, вибухівку, машини IVF, фугаси, боєприпаси і протитанкові ракети.