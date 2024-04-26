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Прем'єр Греції заявив, що Афіни не дадуть Києву ракети Patriots

26 квітня 2024, 13:51
Прем'єр Греції заявив, що Афіни не дадуть Києву ракети Patriots
Фото: Reuters
За словами Кіріакоса Міцотакіса, ці системи є критично важливими для країни.

Прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс заявив, що Греція не може надати Україні системи протиповітряної оборони, такі як Patriots або С-300.

Про це пише Reuters.

"Нас попросили, і ми пояснили, чому ми не можемо цього зробити", - сказав Міцотакіс.

За його словами, ці системи є “критично важливими для наших можливостей стримування”.

Видання зазначає, що оборона є дуже чутливим питанням для Греції, враховуючи напруженість у відносинах з Туреччиною.

Торік Афіни відправили Києву тисячі ракет, вибухівку, машини IVF, фугаси, боєприпаси і протитанкові ракети.

Греціявійна в Україніросія окупантиракета ППО

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