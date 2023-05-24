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Прем'єр Грузії пояснив відмову підтримати санкції проти рф

24 травня 2023, 16:27
Прем'єр Грузії пояснив відмову підтримати санкції проти рф
Іраклій Гарібашвілі. Фото: novayagazeta-ug.ru
Переконує, що діє в інтересах країни.

Влада Грузії підтримує Україну та український народ, але приєднуватися до санкцій проти рф не в її інтересах.

Про це прем'єр-міністр Грузії Іраклі Гарібашвілі заявив, виступаючи 24 травня на економічному форумі в Катарі.

"Економіка Грузії впаде, ми завдамо шкоди нашому народу, якщо запровадимо такі двосторонні економічні санкції щодо рф. ЄС торгує з рф лише за чотири дні стільки, скільки ми за цілий рік. Це смішно, правда ж? У нашому випадку частка рф - оборот становить 0,3%, логіки немає", – сказав Гарібашвілі.

Грузія підтримує Україну та український народ, але запроваджувати прямі обмеження проти рф не буде, зазначив він.

За словами Гарібашвілі, деякі українські політики дуже хотіли б, щоб у Грузії було відкрито "другий фронт" проти рф, але цього не буде.

"Грузія невелика нація з населенням чотири мільйони людей, тому важливо зберігати в країні мир, стабільність та безпеку. Мій обов'язок – захищати інтереси свого народу", – заявив прем'єр країни.

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