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Прем'єр Хорватії Пленкович оголосив по нову військову допомогу Україні

11 вересня 2024, 17:35
Прем'єр Хорватії Пленкович оголосив по нову військову допомогу Україні
Фото: Odessa.online
Хорватія також виділяє 5 млн євро на українську енергетичну інфраструктуру та допомагає в розмінуванні.

Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович, який сьогодні 11 вересня перебуває у Києві, оголосив про новий пакет військової допомоги Україні. Також Хорватія виділяє 5 млн євро додатково українській енергетичній інфраструктурі.

Про це пише HRT.

Пленкович зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським , який подякував йому за візит і підтримку та зазначив, що Україна розраховує на допомогу Хорватії у вступі до ЄС і НАТО. 
 
За словами Пленковича, Хорватія вже надала Україні військову допомогу на загальну суму 200 млн євро. Він також сказав, що Хорватія допомагає в розмінуванні та виділяє 5 млн євро додатково українській енергетичній інфраструктурі. 
 
Після прибуття до Києва прем’єр-міністр країни взяв участь у церемонії відкриття Пам’ятника жертвам геноциду кримськотатарського народу, яку очолили Зеленський та лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв.
Хорватіядопомога Українівійна в Україніросія окупанти

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