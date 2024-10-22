російська та індійська сторони постійно контактують щодо війни, яка триває, сказав очільник уряду Індії.

Повномасштабна війна між Україною та російською федерацією має завершитися мирним способом.

Таку заяву в російському місті Казань під час зустрічі з диктатором путіним на полях саміту БРІКС зробив прем'єр Індії Нарендра Моді.

Про це пише вороже "РИА Новости".

За словами індійського чиновника, рф та Індія постійно контактують щодо війни, яка триває.