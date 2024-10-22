Прем'єр Індії на зустрічі з путіним висловився про завершення війни в Україні
22 жовтня 2024, 18:55
Фото: Укрінформ
російська та індійська сторони постійно контактують щодо війни, яка триває, сказав очільник уряду Індії.
Повномасштабна війна між Україною та російською федерацією має завершитися мирним способом.
Таку заяву в російському місті Казань під час зустрічі з диктатором путіним на полях саміту БРІКС зробив прем'єр Індії Нарендра Моді.
Про це пише вороже "РИА Новости".
За словами індійського чиновника, рф та Індія постійно контактують щодо війни, яка триває.
Прем'єр стверджує, що його країна виступає за те, щоб незабаром настав мир:
"Як я говорив і раніше, ми вважаємо, що проблеми повинні вирішуватися мирними способами, і ми повністю підтримуємо якнайшвидше відновлення миру і стабільності".