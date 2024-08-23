Прем'єр Індії прибув до Києва

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді прибув до Києва з офіційним візитом.

Моді прибув в Україну з історичним візитом. Як очікується, він поділиться з українським лідером Володимиром Зеленським перспективами мирного вирішення війни з росією. Цей візит відбувається на запрошення президента Зеленського.

Також зазначається, що візит Моді до Києва відбувся майже через шість тижнів після його гучної поїздки до москви, яка викликала критику з боку США та деяких інших західних союзників.

Це перший візит прем’єр-міністра Індії в Україну з часу здобуття країною незалежності у 1991 році.

Тим часом у мережі вже публікують кадри з кортежем, який рухається з однією з центральних вулиць Києва.