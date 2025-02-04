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ПОЛІТИКА

Прем'єр Індії зустрінеться з Трампом у Білому домі наступного тижня

04 лютого 2025, 14:31
Прем'єр Індії зустрінеться з Трампом у Білому домі наступного тижня
Фото: Укрінформ
Моді буде серед перших іноземних лідерів, які відвідають президента США.

Прем'єр-міністра Індії Нарендра Моді запросили на зустріч із президентом США Дональдом Трампом наступного тижня. Вони повинні будуть зустрітися у Вашингтоні, безпосередньо в Білому домі.

Про це повідомляє Bloomberg.

Видання пише, що раніше в січні Трамп теж оголошував, що прийме у себе індійського прем'єра.

"У мене була з ним довга розмова сьогодні вранці, він приїде в Білий дім наступного місяця, можливо, у лютому", - сказав Трамп журналістам.

Наразі ж джерело Bloomberg з Овального кабінету підтвердило, що зустріч відбудеться наступного тижня.

У МЗС Індії тим часом відмовилися коментувати зустріч. Однак минулого тижня прессекретар міністерства Рандхір Джайсвал заявив, що "обидві сторони працюють над швидким візитом прем'єр-міністра до США для подальшого поглиблення" свого партнерства.

І хоч під час першого президентського терміну Трампа, у двох лідерів були теплі стосунки, але зв'язки між їхніми країнами стали напруженими.

Так, наприкінці минулого року Міністерство юстиції США оголосило про звинувачення у хабарництві проти індійського магната і союзника Моді - Гаутама Адані. Також адміністрація нині експрезидента Джо Байдена звинуватила індійського чиновника в спробі організувати зірвану змову з метою вбивства американського громадянина в Нью-Йорку.

Однак останніми тижнями Моді зробив кроки, щоб запобігти будь-яким сутичкам між США та Індією з торговельних питань, швидко пішовши на низку поступок Білому дому.

З останніх подій, у суботу уряд Моді представив першу в історії перебудову свого тарифного режиму, яка включала масштабне скорочення мит на імпорт від текстилю до мотоциклів. Це слідує за обіцянкою Нью-Делі прийняти тисячі нелегальних мігрантів і зберегти долар як свою торгову валюту.

Bloomberg додало, що Моді буде серед перших іноземних лідерів, які відвідають президента США.

СШАІндіяДональд ТрампНарендра Моді

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