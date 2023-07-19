Прем'єр Ірландії прибув до України

До Києва з офіційним візитом прибув прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар.

Про це повідомляє Independent.

"Я тут, щоб висловити солідарність Ірландії з урядом і народом України, які вже понад 500 днів потерпають від російських атак", – сказав Варадкар.

Під час візиту Лео Варадкар зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, аби засвідчити солідарність з народом України.

Також заплановано зустрічі з генеральним прокурором України, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем і спікером парламенту Русланом Стефанчуком.

Крім того, ірландський прем'єр відвідає театр ім. Лесі Українки та зустрінеться з акторами вистави "Переклади Брайана Фріла", які нещодавно представили цю роботу в театрі "Еббі" в Дубліні.