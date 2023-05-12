Матеріали:
Теми:

Прем'єр Іспанії обговорить із Байденом подальшу підтримку України

12 травня 2023, 20:32
Прем'єр Іспанії обговорить із Байденом подальшу підтримку України
Фото: Mind.ua
Крім війни в Україні, США разом із Канадою намагатимуться укласти угоду з Іспанією щодо міграційних центрів у Латинській Америці.

12 травня прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес зустрінеться із президентом США Джо Байденом, щоб обговорити створення "єдиного фронту" щодо війни в Україні.

Про це повідомляє Euronews.

Переговори відбудуться у Білому домі. Крім війни в Україні, США разом із Канадою намагатимуться укласти угоду з Іспанією щодо міграційних центрів у Латинській Америці, щоб мігранти могли туди подати документи зі своїх країн. Іспанія та Канада гостро потребують робочої сили та дали зрозуміти, що готові приймати мігрантів з Латинської Америки, а також інших країн, що зменшить тиск на США, які стикаються з напливом мігрантів уздовж кордону з Мексикою.

міграційна політикавійна в УкраїніБайден.СШАпідтримка України

Останні матеріали

Не слід повторювати помилки. Захід має бути готовим як до перемоги, так і до невдалого наступу України – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Не слід повторювати помилки. Захід має бути готовим як до перемоги, так і до невдалого наступу України – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 12 травня 2023, 16:58
Треба одночасно готуватися і до бою, і до переговорів. Гіперболізація весняного наступу України небезпечна – Андреас Клут
Політика
Треба одночасно готуватися і до бою, і до переговорів. Гіперболізація весняного наступу України небезпечна – Андреас Клут
Переклад iPress – 12 травня 2023, 12:04
4 невдачі одного військового керівника. Чому ЗСУ не варто знищувати Гєрасімова – Мік Раян
Політика
4 невдачі одного військового керівника. Чому ЗСУ не варто знищувати Гєрасімова – Мік Раян
Переклад iPress – 12 травня 2023, 10:07
Парад перемоги без перемог. Дубль другий – Лоуренс Фрідман
Політика
Парад перемоги без перемог. Дубль другий – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 11 травня 2023, 16:58
путін – найнебезпечніший дурень у світі. Але навіть він не може змусити свій народ повірити в те, чого не існує – Томас Фрідман
Політика
путін – найнебезпечніший дурень у світі. Але навіть він не може змусити свій народ повірити в те, чого не існує – Томас Фрідман
Переклад iPress – 11 травня 2023, 12:27
Українці знищили плацдарм росіян біля каналу на південь від Бахмуту. Тим часом
Cуспільство
Українці знищили плацдарм росіян біля каналу на південь від Бахмуту. Тим часом "Вагнер" продемонстрував майстер-клас із бігу – Том Купер
Переклад iPress – 11 травня 2023, 09:27
9 травня – день помилки 440. В українських фермерів більше танків, аніж на Красній площі на параді – Стефан Коршак
Cуспільство
9 травня – день помилки 440. В українських фермерів більше танків, аніж на Красній площі на параді – Стефан Коршак
Переклад iPress – 10 травня 2023, 17:29
путін веде і програє свою останню війну. Найбільший ядерний ризик – підрив росіянами Запорізької АЕС – Тімоті Снайдер
Політика
путін веде і програє свою останню війну. Найбільший ядерний ризик – підрив росіянами Запорізької АЕС – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 10 травня 2023, 13:12
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється