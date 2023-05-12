Прем'єр Іспанії обговорить із Байденом подальшу підтримку України

Крім війни в Україні, США разом із Канадою намагатимуться укласти угоду з Іспанією щодо міграційних центрів у Латинській Америці.

12 травня прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес зустрінеться із президентом США Джо Байденом, щоб обговорити створення "єдиного фронту" щодо війни в Україні.



Про це повідомляє Euronews.

Переговори відбудуться у Білому домі. Крім війни в Україні, США разом із Канадою намагатимуться укласти угоду з Іспанією щодо міграційних центрів у Латинській Америці, щоб мігранти могли туди подати документи зі своїх країн. Іспанія та Канада гостро потребують робочої сили та дали зрозуміти, що готові приймати мігрантів з Латинської Америки, а також інших країн, що зменшить тиск на США, які стикаються з напливом мігрантів уздовж кордону з Мексикою.