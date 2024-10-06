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Прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу назвав обов'язком завдати удару Ірану у відповідь

06 жовтня 2024, 12:51
Прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу назвав обов'язком завдати удару Ірану у відповідь
Фото: ABIR SULTAN / AFP / GETTY IMAGES
За словами Прем'єра Ізраїлю, його країна знищила "значну частину" запасів ракет і боєприпасів "Хезболли".
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що удар Ірану у відповідь на ракетну атаку є обов’язком його країни.
 
Про це пише Times of Israel.
 
"Жодна країна в світі не змириться з такою атакою на свої міста і громадян, і Ізраїль також не змириться. Ізраїль має обов'язок і право захищати себе і відповідати на ці напади  і він це зробить", — заявив Нетаньягу.
 
За словами Нетаньягу, Ізраїль змінює "баланс сил на півночі" у Лівані.
 
"Близько місяця тому, коли ми наблизилися до завершення знищення батальйонів Хамасу в Газі, ми почали виконувати обіцянку, яку я дав жителям півночі", — додав Нетаньягу.
 
Також, за словами Прем'єра Ізраїлю, його країна знищила "значну частину" запасів ракет і боєприпасів "Хезболли".
 
"Зараз наші героїчні солдати знищують масив тунелів терору, які Хезболла таємно підготувала поблизу наших кордонів", — сказав він і додав, що Ізраїль змінив хід і баланс війни.

 

Іранвійна в УкраїніБеньямін Нетаньягуросія окупанти

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