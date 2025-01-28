Прем’єр Ізраїлю може стати першим лідером, якого Трамп прийме у Білому домі

Нетаньягу сподівається зустрітися з Трампом у Вашингтоні вже наступного тижня

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу планує зустрітися з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні вже наступного тижня.

Про це пише АР із посиланням на двох американських синовників.

Якщо поїздка відбудеться в цей термін, Нетаньягу може стати першим іноземним лідером, який зустрінеться з Трампом у Білому домі після його інавгурації минулого тижня.

Співрозмовники видання наголосили, що оскільки плани залишаються попередніми, то деталі узгодять, коли спеціальний представник Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф цього тижня поїде до Ізраїлю для переговорів з Нетаньягу та іншими ізраїльськими офіційними особами.