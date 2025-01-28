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Прем’єр Ізраїлю може стати першим лідером, якого Трамп прийме у Білому домі

28 січня 2025, 10:57
Прем’єр Ізраїлю може стати першим лідером, якого Трамп прийме у Білому домі
Фото:politeka.net
Нетаньягу сподівається зустрітися з Трампом у Вашингтоні вже наступного тижня
Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу планує зустрітися з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні вже наступного тижня.
 
Про це пише АР із посиланням на двох американських синовників. 
 
Якщо поїздка відбудеться в цей термін, Нетаньягу може стати першим іноземним лідером, який зустрінеться з Трампом у Білому домі після його інавгурації минулого тижня. 
 
Співрозмовники видання наголосили, що оскільки плани залишаються попередніми, то деталі узгодять, коли спеціальний представник Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф цього тижня поїде до Ізраїлю для переговорів з Нетаньягу та іншими ізраїльськими офіційними особами.
 
Раніше Трамп натякнув на імовірну зустріч із ізраїльським прем'єром, сказзавши, що "збирається поговорити у недалекому майбутньому". 
 
Один із співрозмовників видання заявив, що Нетаньягу відвідає Білий дім у лютому, але дата поки не призначена. 
 
Речник Нетаньягу Омер Дострі у пості в соціальній платформі X написав, що той ще не отримав офіційного запрошення до Білого дому.

 

війна в УкраїніНетаньягуТрамп

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