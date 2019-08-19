Прем'єр Ізраїлю Нетаньяху прибув в Україну: сьогодні зустріч із Зеленським, - ВІДЕО
Відео прибуття опубліковано на YouTube-каналі בוט news.
Нетаньяху урочисто зустріли українці в традиційному одязі. Як пише Kann News, прем'єр Ізраїлю "був зворушений таким привітанням".
Офіційна церемонія зустрічі Нетаньяху відбудеться 19 серпня о 10:30 в Маріїнському палаці.
Потім о 12:45 анонсована церемонія підписання українсько-ізраїльських документів (яких саме, не уточнюється).
На 13:00 призначено заяви Зеленського і Нетаньяху для ЗМІ, які будуть зроблені там же - в Маріїнському палаці.
О 15:20 заплановано участь президента України і прем'єр-міністра Ізраїлю в траурних заходах із вшанування пам'яті жертв трагедії Бабиного Яру, які відбудуться на території Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр".
Нагадаємо, що це перший приїзд прем'єра Ізраїлю до Києва за 20 років. Минулий візит прем'єр-міністра Ізраїлю в Україну відбувся ще в березні 1999 року.
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