Прем'єр Ізраїлю Нетаньяху прибув в Україну: сьогодні зустріч із Зеленським, - ВІДЕО

Прем'єр-міністр Ізраїлю збирається говорити з президентом України про торгівлю і пенсії

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху в ніч на 19 серпня прибув в Україну, щоб зустрітися з президентом Володимиром Зеленським.

Відео прибуття опубліковано на YouTube-каналі בוט news.

Нетаньяху урочисто зустріли українці в традиційному одязі. Як пише Kann News, прем'єр Ізраїлю "був зворушений таким привітанням".

Офіційна церемонія зустрічі Нетаньяху відбудеться 19 серпня о 10:30 в Маріїнському палаці.

Потім о 12:45 анонсована церемонія підписання українсько-ізраїльських документів (яких саме, не уточнюється).

На 13:00 призначено заяви Зеленського і Нетаньяху для ЗМІ, які будуть зроблені там же - в Маріїнському палаці.

О 15:20 заплановано участь президента України і прем'єр-міністра Ізраїлю в траурних заходах із вшанування пам'яті жертв трагедії Бабиного Яру, які відбудуться на території Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр".

Нагадаємо, що це перший приїзд прем'єра Ізраїлю до Києва за 20 років. Минулий візит прем'єр-міністра Ізраїлю в Україну відбувся ще в березні 1999 року.

Крім того, він стане першим іноземним лідером, який приїхав в Україну за президента Зеленського, не враховуючи прем'єр-міністра Молдови Майї Санду.