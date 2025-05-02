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ПОЛІТИКА

Прем'єр Канади вперше зустрінеться з Трампом після перемоги на виборах — Bloomberg

02 травня 2025, 17:57
Прем'єр Канади вперше зустрінеться з Трампом після перемоги на виборах — Bloomberg
Фото: Getty Images
Деталі зустрічі все ще опрацьовуються.

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні у вівторок, 6 травня, повідомили люди, знайомі з цим питанням, і це буде їхня перша зустріч після перемоги Карні на виборах, частково завдяки антитрампівській програмі.

Про це повідомляє Bloomberg.

Трамп передбачив цей візит на засіданні Кабінету міністрів на початку цього тижня, коли сказав, що Карні приїде до столиці США "протягом наступного тижня або раніше".

Агентство додає, що особиста зустріч має високі ставки для Карні, який привів свою Ліберальну партію до перемоги, пообіцявши виграти торговельну війну зі США. Він відкинув погрози Трампа зробити Канаду 51-м штатом, заявивши, що старі економічні та безпекові відносини зі США "закінчилися".

"Ми пережили шок від американської зради. Але ми ніколи не повинні забувати уроки", — сказав Карні у своїй переможній промові.

СШАДональд ТрампКанадаМарк Карні

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