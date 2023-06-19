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Прем'єр Китаю розпочав свою першу закордонну поїздку візитом до Німеччини

19 червня 2023, 10:07
Прем'єр Китаю розпочав свою першу закордонну поїздку візитом до Німеччини
Фото: з вільного доступу
Візит триватиме із 18 по 23 червня.

Прем’єр-міністр Китаю Лі Цян розпочав свою першу закордонну поїздку в як глава китайського уряду візитами до Німеччини та Франції.
Про це повідомляє Xinhua.

Прибувши до Берліна Лі заявив, що Китай готовий співпрацювати з Німеччиною і всіляко сприяти розвитку двосторонніх відносин.

"Китайська сторона готова поглиблювати співпрацю з німецькою стороною на основі принципів взаємної поваги, неконфліктності й пошуку точок дотику в розбіжностях та досягнення взаємної вигоди для розвитку всебічного стратегічного партнерства між двома країнами", - сказав Лі.

Очікується, що в Німеччині він зустрінеться з президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром, проведе переговори з канцлером Олафом Шольцом і разом з ним головуватиме на Сьомих китайсько-німецьких міжурядових консультаціях, перших, коли новостворені уряди двох країн взаємодіють один з одним у такий спосіб.

Крім того, за участі глави уряду Китаю відбудеться низка зустрічей китайських бізнесменів, які його супроводжують, із представниками промислових і ділових кіл Німеччини в рамках Форуму китайсько-німецького економічного і технічного співробітництва та круглого столу для підприємців двох країн, а також під час відвідання китайською делегацією штаб-квартир крупних німецьких корпорацій у федеральній землі Баварія.

З Німеччини Лі відбуде до Франції, де на запрошення французького уряду візьме участь у саміті Нового глобального фінансового пакту.

Європейське турне прем’єра Лі Цяна проходить на фоні знакового візиту до Китаю держсекретаря США Ентоні Блінкена, який має намір встановити відкритий діалог із китайськими офіційними особами аби гарантувати, що конкуренція між двома країнами не переросте в конфронтацію чи збройний конфлікт.

ЄвропаКитайвізитвійна в Україніросія окупанти

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