Прем'єр Латвії офіційно подав у відставку

Далі уряд Каріньша продовжить працювати як тимчасовий для створення нового уряду.

У четвер, 17 серпня, прем'єр Латвії Крішяніс Каріньш подав президенту заяву про відставку, і Едгарс Рінкевичс прийняв його.

Про це Крішʼяніс Каріньш повідомив у X (twitter).

Крішьяніс Каріньш обіймав посаду чотири з половиною роки, і на цей період випали всі найскладніші події останніх років, зокрема пандемія коронавірусу, гібридні загрози на східних кордонах і виклики, пов’язані з повномасштабною війною росії проти України.

На початку серпня Каріньш намагався домовитися з нинішніми коаліційними партнерами про збереження уряду, однак вони не погодилися з його умовою щодо заміни певних міністрів і запропонували іншу — щоб відставку міністрів розглядали, якщо вони не виконають конкретні завдання у визначений термін.

Карінш на це не погодився і почав переговори про потенційну коаліцію з двома іншими партіями. Спочатку він заявив, що не планує йти у відставку, але в понеділок змінив рішення і оголосив, що подасть заяву.

Ймовірним наступником Каріньша на посаді називають Евіку Сіліня, чинну міністерку з добробуту, яка також є представницею партії Каріньша Нова єдність.