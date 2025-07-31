Прем'єр Литви залишає посаду на тлі розслідування бізнес-зв’язків родини

Президент Литви підтвердив це рішення і закликав до формування стабільної коаліції для подальшої роботи уряду.

Президент Литви Гітанас Науседа у четвер, 31 липня, повідомив, що прем’єр-міністр Гінтаутас Палуцкас зранку оголосив про свою відставку.

Про це повідомляє литовський мовник LRT.

Того ж дня литовські ЗМІ повідомили, що Служба з розслідування фінансових злочинів провела обшук у компанії Dankora, яка належить дружині брата прем’єра. Ця компанія отримувала європейське фінансування і закуповувала акумуляторні системи у фірми самого Палуцкаса – Garnis.

"Сьогоднішня новина в тому, що Палуцкас зателефонував і оголосив про свою відставку", – сказав Науседа.

Він додав, що наразі "нічого фундаментального не змінилося" і соціал-демократична партія, яка має більшість у Сеймі, почне консультації щодо формування нової коаліції.

Президент також зазначив, що рішення прем’єра піти у відставку не є запізнілим.

"Я дав йому час обдумати ситуацію і вважаю, що він ухвалив правильне рішення. Вітаю його вибір", – підкреслив Науседа.

За його словами, країні потрібна стабільна та дієздатна коаліція, а прем’єр повинен мати змогу впевнено вести уряд уперед.