Прем'єр Нідерландів оголосив про новий пакет підтримки України

За словами Схоофа, під час візиту до Запоріжжя він запевнив, що Україна може розраховувати на подальшу підтримку та залучення Нідерландів.

Нідерландський прем’єр-міністр Дік Схооф у межах свого першого візиту до України на посаді 2 вересня побував у Запоріжжі, де оголосив про новий пакет підтримки Києва на понад 200 мільйонів євро.

Про це він написав у X (Twitter).

За словами Схоофа, під час візиту до Запоріжжя він запевнив, що Україна може розраховувати на подальшу підтримку та залучення Нідерландів. Прем’єр також висловив захоплення жителями міста, які продовжують жити за кілька десятків кілометрів від фронту.

"Ми повинні зробити все можливе, щоб допомогти Україні продовжувати йти вперед. Не лише на лінії фронту, але й у повсякденному житті людей. Саме тому Нідерланди надають новий значний пакет підтримки на суму понад 200 мільйонів євро", – анонсував він.

Нідерландський прем’єр уточнив, що пакет буде спрямований насамперед на захист та ремонт енергетичної інфраструктури, а також передбачає додаткове фінансування гуманітарної допомоги.

"Мій перший візит до України як прем'єр-міністра Нідерландів підтвердив моє переконання в тому, що ми повинні продовжувати підтримувати Україну", – підсумував Схооф.

Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф у понеділок, 2 вересня, прибув у Запоріжжя. Зеленський зазначив, що разом зі Схоофом відвідав "перший тематичний урок в одному з навчальних закладів міста", де лідери поспілкувалися з учнями.