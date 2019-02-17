Прем'єр Польщі скасував візит до Ізраїлю після коментарів Нетаньяху
Про це заявив Міхал Дворчик, який очолює канцелярію Моравецького, повідомляє "Європейська правда".
У четвер ввечері видання Jerusalem Post повідомило, що під час свого перебування у Варшаві прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що "поляки співпрацювали з нацистами" під час Голокосту, маючи на увазі окремих осіб, які брали участь у вбивствах євреїв.
Спочатку видання написало таким чином, що слово "поляки" можна було сприйняти як звинувачення на адресу всієї польської нації.
Офіс Нетаньяху і газета стверджують, що прем'єра процитували некоректно, але польський уряд заявив, що його не задовольняє це пояснення.
Нагадаємо, що прем’єр-міністр Польщі застерігає, що після завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2" ніщо не зупинить Росію від подальшої агресії в Україні.
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