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Прем'єр Польщі скасував візит до Ізраїлю після коментарів Нетаньяху

Під час свого перебування у Варшаві прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що "поляки співпрацювали з нацистами"
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький не приїде на зустріч до Ізраїлю, яка мала початися 18 лютого.
Прем Матеуш Моравєцький. Фото: ЕРА/UPG

Про це заявив Міхал Дворчик, який очолює канцелярію Моравецького, повідомляє "Європейська правда".

У четвер ввечері видання Jerusalem Post повідомило, що під час свого перебування у Варшаві прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що "поляки співпрацювали з нацистами" під час Голокосту, маючи на увазі окремих осіб, які брали участь у вбивствах євреїв.

Спочатку видання написало таким чином, що слово "поляки" можна було сприйняти як звинувачення на адресу всієї польської нації.

Офіс Нетаньяху і газета стверджують, що прем'єра процитували некоректно, але польський уряд заявив, що його не задовольняє це пояснення.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Польщі застерігає, що після завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2" ніщо не зупинить Росію від подальшої агресії в Україні.

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17 02 2019 19:59
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