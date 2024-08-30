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Прем'єр Польщі загрожує не пустити Україну в ЄС через скандальну заяву Кулеби

30 серпня 2024, 19:55
Прем'єр Польщі загрожує не пустити Україну в ЄС через скандальну заяву Кулеби
Фото: Shutterstock
Туск заявив, що Україна не вступить до ЄС без згоди Польщі, тож з'ясування історичних питань насамперед в інтересах Києва.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск відреагував на заяву глави МЗС України Дмитра Кулеби щодо операції Вісла, яка вже спричинила шквал критики серед польських політиків.
 
Про це повідомляє PAP.
 
Туск заявив, що Україна не вступить до ЄС без згоди Польщі, тож з'ясування історичних питань насамперед в  інтересах Києва.
 
Туск заявив, що "однозначно негативно" оцінює заяву Кулеби.
 
Відповідаючи на запитання про слова віце-прем'єр-міністра Владислава Косіняка-Камиша, який раніше заявив, що Україна не може бути прийнята до Європейського Союзу, поки Варшава і Київ не вирішать питання Волинської трагедії, Туск сказав, що він мав рацію, але водночас "не відкрив Америку".
 
"Україна не буде членом Європейського Союзу без згоди Польщі. Україна повинна відповідати стандартам, а вони різноманітні - це не лише питання кордону, торгівлі, правових та економічних стандартів. Це також питання, я б сказав, культурно-політичних стандартів". - зазначив він.
 
Глава польського уряду анонсував, що буде "все чіткіше і чіткіше" пояснювати, особливо під час польського головування в Раді ЄС у першій половині 2025 рокущо в інтересах Києва є врегулювання польсько-українських відносин.
 
"Українці повинні розуміти, що вступ до Союзу означає входження у сферу стандартів, які стосуються політичної та історичної культури". - підкреслив він.

 

війна в Україніросія окупантиДональд Туск

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