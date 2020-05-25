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Прем’єр про меморандум по "зеленому" тарифу: Погодили все, крім однієї деталі

За його словами, уряду та представникам галузі вже тривалий час доводиться вирішувати складне питання перегляду умов підтримки відновлюваної енергетики
Він не уточнив суть спірного питання, допустивши, що знадобиться ще певний час для його відпрацювання, але висловив упевненість, що в результаті документ буде підписано.
Прем’єр про меморандум по "зеленому" тарифу: Погодили все, крім однієї деталі Фото: Денис Шмигаль/ з вільних джерел

Уряд та інвестори у відновлювані джерела енергії погодили майже всі умови меморандуму про врегулювання проблемних питань у галузі окрім однієї деталі.. 

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у інтерв’ю для Інтерфакс-Україна, повідомляє "Економічна правда".

"Меморандум готовий. Є розрахунки всіх можливих сценаріїв. Ми погодили майже все, за винятком однієї деталі, щодо якої ще дискутуємо. Й виходитимемо на фініш", - сказав Шмигаль.

При цьому він не уточнив суть спірного питання, допустивши, що знадобиться ще певний час для його відпрацювання, але висловив упевненість, що в результаті документ буде підписано.

"Не факт, що він (фініш - ред.) буде швидким, але ми знаємо й бачимо, чого хочемо. Представники "зеленої" енергетики теж знають, на що вони готові погодитися, тому компроміс буде знайдено", - зазначив глава уряду.

За його словами, уряду та представникам галузі вже тривалий час доводиться вирішувати складне питання перегляду умов підтримки відновлюваної енергетики.

"Складне питання, яке пройшло шість місяців медіації, майже місяць наших переговорів з основними гравцями, що представляють до 90% цього ринку", - наголосив він.

Нагадаємо, що Буславець обговорила із представниками Енергоспівтовариства стабілізацію українського енергоринку

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25 05 2020 14:22
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