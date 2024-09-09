Прем’єр Румунії пояснив, чому війська не збили російський безпілотник

Румунський прем’єр відкинув закиди в бездіяльності влади через порушення повітряного простору російським дроном.

Румунія відреагувала на порушення повітряного простору російським дроном в режимі реального часу. Військові стежили за ситуацією за допомогою винищувачів F-16.

Про це заявив прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку, повідомляє Agerpres.

Румунський прем’єр відкинув закиди в бездіяльності влади через порушення повітряного простору російським дроном минулими вихідними. Чолаку наголосив, що Румунія відреагувала на порушення повітряного простору в режимі реального часу. Він додав, що румунська сторона не була зобов'язана вживати заходів.

"Якби безпілотники цілились по румунській території, звичайно, наша країна втрутилася б", – запевнив прем’єр Румунії.

Політик назвав інцидент провокацією, покликаною перевірити здатність сусідніх з Україною держав реагувати на подібні ситуації.