Прем'єр Румунії розповів, хто в країні блокує передачу Україні Patriot

Йдеться про міністра оборони країни.

Міністерство оборони Румунії має застереження щодо передачі Україні системи ППО Patriot.

Про це заявив прем'єр-міністр Марчел Чолаку, повідомляє digi24.

За словами глави румунського уряду, він не обговорював надання Україні Patriot з президентом країни Клаусом Йоганнісом. Проте, мав розмову щодо цього із міністром оборони, який не є прихильником цієї ідеї.

"Міністр оборони дуже не хоче віддавати цю систему, одну з систем, які мають бути передані Україні. Я твердо переконаний, що ми приймемо наймудріше рішення, що стосується Румунії, перш за все, хороше", – сказав Чолаку.

За його словами, рішення має ухвалювати Вища рада національної оборони.