Прем'єр Швеції зустрінеться з Байденом

Під час зустрічі обговорять НАТО та Україну.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон у середу відвідає Вашингтон для переговорів з президентом США Джо Байденом. Сторони обговорять заявку країни на вступ до НАТО, трансатлантичні безпекові зв'язки та війну росії в Україні.



Про це оголосили у Білому домі.

"Обидва лідери «розглянуть наше зростаюче співробітництво в галузі безпеки і підтвердять свою думку, що Швеція повинна приєднатися до НАТО якомога швидше", – йдеться в заяві Білого дому.



"Лідери обговорять нашу спільну відданість підтримці України перед обличчям жорстокої агресивної війни росії та тіснішій трансатлантичній координації щодо Китайської Народної Республіки", – відзначили у відомстві.

В центрі уваги візиту буде вступ Швеції до НАТО, відзначив Крістерссон.

"Я радий, що президент Байден запрошує нас на зустріч наступного тижня, перед самітом НАТО у Вільнюсі наступного тижня", – сказав він у своїй заяві.



Швеція та Фінляндія після вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року відмовилися від свого багаторічного військового нейтралітету і подали заявку на членство в НАТО.

Проте, вступ Швеції до військового альянсу поки що заблокований двома його членами – Туреччиною та Угорщиною. НАТО вимагає одностайного схвалення всіх членів для розширення.



Уряд президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана виступив проти заявки Швеції, звинувативши Стокгольм у занадто поблажливому ставленні до груп, які, на його думку, становлять загрозу безпеці.