Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Прем'єр Словаччини обурений критикою Єврокомісії через переговори з Трампом

31 березня 2025, 19:08
Прем'єр Словаччини обурений критикою Єврокомісії через переговори з Трампом
Фото: news.yahoo.com
Угорський прем'єр згадав телефонну розмову з президенткою Європейської комісії, що стосувалася майбутніх тарифів США проти ЄС.

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо поскаржився на останню телефонну розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, яка стосувалася майбутніх тарифів США проти ЄС.

Про це він заявив на пресконференції 31 березня цитує телеканал ta3.

Він запевнив, що голова ЄК під час розмови "страшенно лаяла" його.

"Мовляв, Роберте, що ти накоїв, нащо ти пішов на такі переговори з Трампом? Ти нормальний?.. Вона пів години лаяла мене, що я повний ідіот", - розповів він журналістам.

Він також поскаржився, що президент Франції Еммануель Макрон побував у Вашингтоні і теж проводив переговори з Трампом, але чомусь "поганий" він, Фіцо, а не Макрон.

Голова словацького уряду пообіцяв фон дер Ляєн, що буде активним у вирішенні проблеми тарифів – які можуть вдарити насамперед по автомобільному виробництву країни.

"Незабаром відбудеться зустріч із виробниками, ми дуже уважно вислухаємо, які заходи вони запропонують, і знову професійно запропонуємо їх Європейській комісії, щоб Європейський Союз вів переговори і реагував разом", – додав Фіцо.

Дональд ТрампСловаччинаРоберт ФіцоУрсула фон дер Ляєн

Останні матеріали

Імперіалізм не має одягу. Джей Ді Венс у Гренландії продемонстрував казку про голого короля – Тімоті Снайдер
Політика
Імперіалізм не має одягу. Джей Ді Венс у Гренландії продемонстрував казку про голого короля – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 31 березня 2025, 15:48
Чи працює le boycott? Як французи намагаються уникати McDonald's, Coca Cola та Tesla на знак протесту проти Трампа – Observer
Cуспільство
Чи працює le boycott? Як французи намагаються уникати McDonald's, Coca Cola та Tesla на знак протесту проти Трампа – Observer
Переклад iPress – 31 березня 2025, 12:44
путін сподівається на Трампа, щоб
Політика
путін сподівається на Трампа, щоб "прикінчити" Україну. Тим часом Європа продовжує загравати зі США – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 31 березня 2025, 06:58
Новий Курськ – Бєлгород? Тим часом росіяни продовжують безрезультатно атакувати – Ендрю Таннер
Cуспільство
Новий Курськ – Бєлгород? Тим часом росіяни продовжують безрезультатно атакувати – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 28 березня 2025, 14:33
Signalgate триває. Приватні дані та паролі високопосадовців США
Політика
Signalgate триває. Приватні дані та паролі високопосадовців США "гуляють" в інтернеті – Spiegel
Переклад iPress – 28 березня 2025, 12:26
Здоров’я зубів: поширені питання до стоматолога
Здоров'я
Здоров’я зубів: поширені питання до стоматолога
28 березня 2025, 10:34
Signalgate: новий виклик. Влада США порушує нацбезпеку з метою порушення прав громадян – Тімоті Снайдер
Політика
Signalgate: новий виклик. Влада США порушує нацбезпеку з метою порушення прав громадян – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 28 березня 2025, 07:08
Україні щойно встромили ніж у спину. І українці це знають – Філліпс О'Брайен
Політика
Україні щойно встромили ніж у спину. І українці це знають – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 27 березня 2025, 13:59
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється