Прем'єр Словаччини обурений критикою Єврокомісії через переговори з Трампом

Угорський прем'єр згадав телефонну розмову з президенткою Європейської комісії, що стосувалася майбутніх тарифів США проти ЄС.

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо поскаржився на останню телефонну розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, яка стосувалася майбутніх тарифів США проти ЄС.

Про це він заявив на пресконференції 31 березня цитує телеканал ta3.

Він запевнив, що голова ЄК під час розмови "страшенно лаяла" його.

"Мовляв, Роберте, що ти накоїв, нащо ти пішов на такі переговори з Трампом? Ти нормальний?.. Вона пів години лаяла мене, що я повний ідіот", - розповів він журналістам.

Він також поскаржився, що президент Франції Еммануель Макрон побував у Вашингтоні і теж проводив переговори з Трампом, але чомусь "поганий" він, Фіцо, а не Макрон.

Голова словацького уряду пообіцяв фон дер Ляєн, що буде активним у вирішенні проблеми тарифів – які можуть вдарити насамперед по автомобільному виробництву країни.

"Незабаром відбудеться зустріч із виробниками, ми дуже уважно вислухаємо, які заходи вони запропонують, і знову професійно запропонуємо їх Європейській комісії, щоб Європейський Союз вів переговори і реагував разом", – додав Фіцо.